ABD'yi ayağa kaldıran 'intikam' ses kaydı!

HABERTURK.COM

ABD'de CBS televizyonu tarafından paylaşılan ses kaydında, 3 Ocak 2020'de ABD tarafından suikast sonucu öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağı belirtildi.

Kaynağı belirsiz ses kaydında İranlı General Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağı ve ABD Kongre binasının hedef alınacağı belirtildi.

Dijitalleştirilmiş bir sesle iletilen kayıtta, "Çarşamba günü Kongre Binası'na uçuyoruz. Süleymani'nin intikamı alınacak." ifadelerini kullanıldı. Kongre, Demokrat Joe Biden'ın zaferini, çarşamba günü Kongre Binası'nda doğrulamayı planlıyor.

FBI ve Federal Havacılık İdaresi söz konusu ses kaydını araştırmaya başladı. Öte yandan, yetkililer tehdit içeren mesajda 'intikam' eyleminin gerçekleştirileceği tarihin 6 Ocak olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

CBS, FBI'nın soruşturma hakkında bir yorum yapmadığı, ancak 'kamu güvenliğine yönelik tüm şiddet tehditleri ciddiye aldığını' belirtti.