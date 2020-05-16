İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 468 artarak 34 bin 466'ya yükseldi.

ABD'de ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1580 artarak 88 bin 550'ye yükseldiği açıklandı.