ABD: Ukrayna'daki ABD'liler derhal ülkeyi terk etmeli

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ABD Başkanı Joe Biden, NBC kanalına verdiği demeçte Ukrayna'daki ABD vatandaşlarının ülkeyi hemen terk etmeleri gerektiğini söyledi. Biden, 'işlerin çok çabuk çılgına dönebileceğini' ifade etti. Biden ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Ukrayna'da kalan ABD'lileri kurtarmak için asker göndermeyeceğini de belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da, "Rusya'nın olası askeri harekatının artan tehditleri ve Kovid-19 nedeniyle Ukrayna'ya seyahat etmeyin; Ukrayna'dakiler hemen ticari veya özel yollarla ülkeden ayrılmalı" açıklamasını yaptı.

Uzun bir süredir devam eden ve son 3 ayda artan Ukrayna gerilimi, NATO ve Rusya'yı karşı karşıya getirdi. Rusya, Ukrayna'ya bir saldırı planladığını reddediyor ancak Ukrayna sınırına on binlerce asker yığdı. NATO, Rusya'nın sınıra konuşlandırdığı askerlerin dağıtılmasını isterken Rusya ise kendi topraklarında aldığı kararlara karışılamayacağını söylüyor. Rusya aynı zamanda Ukrayna'nın NATO üyeliğine de karşı çıkıyor.