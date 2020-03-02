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Amerikan Deniz Kuvvetleri, uçak gemisi USS Dwight d. Eisenhower, kısa süre önce Atlantik Okyanusu'nu Akdeniz'e bağlayan Doğu Akdeniz'e girdi. Deniz Trafik portalı tarafından bildirilen bilgiye göre, ABD uçak gemisi Rus gerilimine rağmen Cebelitarık Boğazı'ndan geçti.

Eisenhower, her ikisi de silahlı güdümlü füze kruvazörleri olan USS San Jacinto ve USS Gulf Tomahawk'u içerdiğine inanılan birkaç ABD Donanması geminin eskortuna sahip olduğu iddia ediliyor.

ABD DENİZ KUVVETLERİ'NDEN AÇIKLAMA

ABD Deniz Kuvvetleri yetkililerinin gemi ile ilgili yaptığı açıklamada, 'ABD 6. Filosunda müttefiklerimizin ve ortaklarımızın yanı sıra uluslararası sularda deniz güvenliği operasyonlarını desteklemek için operasyonlar yürütüyoruz' ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Napoli kentinde merkezi bulunan 6. Filo'nun, Akdeniz dahil Avrupa ve Kuzey Afrika'da da faaliyet gösteriyor.

Eisenhower, bir ay süren sertifika tatbikatlarını tamamladıktan hemen sonra Virginia'daki ana limanına dönmeden 20 Şubat'ta konuşlandırmaya başladı. Donanma, taşıyıcının neden mola vermeden konuşlandırıldığına dair resmi bir açıklama yapmadı.