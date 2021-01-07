ABD Senatosu'nda çoğunluğu belirleyecek olan ve iki senatör koltuğu için Georgia'da devam eden seçimler sona erdi.
Kritik seçimlerde her iki koltuğu da Demokratların adayı kazandı. Demokrat parti adayları Jan Ossoff ve Raphale Warnock seçimden zaferle çıkan adaylar oldu.
Bu sonuçla birlikte 100 koltuklu ABD Senatosu'nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler 50'şer koltuğun sahibi oldu. Senato'da oluşan bu denge, Beyaz Saray ve Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'nun da Demokratlar'ın kontrolüne geçmesi anlamına geliyor.
Zira ABD Senatosu'nda yapılan oylamalarda denge oluşması durumunda aynı zamanda Senato Başkanı sıfatına sahip olan ABD Başkan Yardımcısı'nın oy kullanma hakkı bulunuyor. Demokratlar hem Temsilciler Meclisi'ni hem Senato'yu hem de Beyaz Saray'ı ellerine alarak birbiriyle daha uyumlu bir süreç yürütebilmeyi hedefliyor.
Başkan Trump'ın eleştirdiği ve Başkanlık seçim sonuçları ile ilgili baskı kurmaya çalıştığı Georgia Eyaleti'nde gerçekleşen senatör seçimlerinde kesinleşmiş resmi sonuçların açıklanmasının birkaç gün sürebileceği konusunda uyarıda bulunan yetkililer sayımın titizlikle gerçekleştirildiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Washington DC.'deki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girmiş, Kongre binası boşaltılırken, Fox News bina içerisinde bir kişinin silahla vurulduğunu bildirmişti. Olaylar nedeniyle Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ABD siyaseti ve medyasından birçok kişi olaylarla ilgili 'darbe girişimi' nitelemesi yapmıştı.
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