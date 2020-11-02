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ABD'de yarın gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi mevcut başkan Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden'ın seçim çalışmaları halen sürüyor.

74 yaşındaki mevcut Başkan Donald Trump, seçime bir gün kala Kuzey Karolina, Wisconsin, Pensilvanya ve Michingan'da beş farklı miting düzenledi. Trump 2016'daki seçimlerde bu eyaletlerde kazanmış olsa da anketler buralarda Biden'ın önde olduğu gösteriyor.

Öte yandan 77 yaşındaki Demokrat aday Joe Biden ise vaktinin büyük bir kısmını Pensilvanya'ya ayırdı. Ayrıca Biden, Trump'ın 4 yıl önce 8 puan aldığı Ohio'da bir miting düzenledi.

Seçimlere 24 saat kala, adaylar birbirlerine 'Bu iş için uygun değil', 'Eğer kazanırsa önümüzdeki 4 yıl kıyamet gibi olacak' gibi cümlelerle seslendi.

"TRUMP'IN EVE GİTME VAKTİ"

Trump rakibi için, "Biden'ın planı Amerika'yı hapishane devletine çevirmek. Aşırı sol isyancıların dolaşmasına izin verecek" ifadelerini kullandı.

Diğer tarafta Biden ise, Amerika'nın nefret alevlerini körükleyen bir başkanlığa son vermenin eşiğinde olduğunu söyledi.

Seçmenlere 'oy kullanın' çağrısında bulunan Biden seçimler için önemli olan Philadelphia şehrinde "Donald Trump'ın çantasını toplayıp eve gitme vakti geldi" dedi.

"SANDIKLAR KAPANIR KAPANMAZ AVUKATLARIMLA ORAYA GİDECEĞİM"

Yakın tarihteki seçimlere bakıldığında, sandığa gitme oranının yüzde 60'ı bulmadığı ABD'de, bu yıl sandık başında ya da posta yoluyla kullanılan erken oyların sayısındaki fazlalık dikkati çekerken, Başkan Trump'tan seçim güvenliğine ilişkin şüpheli bir açıklama geldi.

Seçim sürecinin başından beri posta yoluyla oy kullanmanın güvenli olmayacağını söyleyen Trump, Kuzey Karolina'da yaptığı açıklamada, "Seçimden sonra bu kadar beklememiz gerekmesinin adil olmadığını düşünüyorum. Sandıklar kapanır kapanmaz avukatlarımızla birlikte oraya gideceğiz” dedi.”

Ülkede 93 milyonu aşkın kişi, halihazırda oyunu kullanmış durumda. Bu kişilerin 59 milyondan fazlasının posta yoluyla, 34 milyondan fazlasının da birebir erken seçim merkezlerine giderek oyunu kullandığı belirtiliyor.

ABD'de sadece erken kullanılan oylarla 2016'daki toplam kullanılan oy sayısının yaklaşık yarısına ulaşıldığı ve Cumhuriyetçi seçmenlerin büyük oranının oy için 3 Kasım'ı beklediği göz önüne alındığında, bu yılki seçimlere katılımın fazla olacağı tahminleri de yapılıyor.