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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey'in bu ay emekli olarak görevinden ayrılacağını duyurdu.

Pompeo tarafından yapılan açıklamada, " Yaklaşık 2 buçuk yıldır Suriye Özel Temsilciliği ve DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Temsilcisi görevini yürüten James Jeffrey bu ay sonu emekli olacak. Büyükelçi Jeffrey, 2018 yılında Suriye Özel Temsilciliği görevini onun yürütmesini istediğim için emekliye ayrılmıştı. " dedi.

Jeffrey'nin hem Suriye krizine siyasi çözüm bulunması hem de DEAŞ'ın yenilmesine yönelik önemli başarılar elde ettiğinin altını çizen Mike Pompeo, "Jeffrey, Esad rejimine yönelik ekonomik ve siyasi baskıyı büyük ölçüde arttıran uluslararası bir koalisyonun kurulmasını ve sürdürülmesini sağladı. Esad rejimine yönelik Sezar Yasası ve diğer yaptırımların uygulanmasına öncülük etti. Jeffrey, Başkan Yardımcısı Pence ve benim Ekim 2019'da Türkiye ile Suriye Demokratik Güçleri arasında ateşkes sağlama müzakerelerimizi de destekledi." ifadeleri kullanıldı.

Jeffrey, 2008-2010 yılları arasında ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevini yaptı.

Pompeo, şu anda Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Elçisi olan Joel Rayburn'un, ABD'nin Suriye Özel Temsilciliği görevini üstleneceğini kaydetti.

Mike Pompeo, DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Temsilciliği görevi için ise Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan A. Sales'i atadığını duyurdu.