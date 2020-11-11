ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinden sonra ilk kez halka açık olan ve canlı yayınlanan bir programa katıldı.
Trump, 11 Kasım Gaziler Günü nedeniyle Virginia eyaletindeki Arlington Ulusal Mezarlığını ziyaret etti. Trump'a eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence de eşlik etti.
Törende saygı duruşunun ardından kalıntıları tespit edilmemiş hayatını kaybeden ABD askerlerine adanmış bir anıt olan Meçhul Asker Mezarına çelenk konuldu.
TRUMP'IN 'SEÇİM HİLELİ İDDİALARI' SÜRÜYOR
ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde "hile yapıldığı" ve asıl kazananın Demokrat Aday Joe Biden değil kendisi olduğuna yönelik iddialarını gündeme taşımayı sürdürdü.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 Kasım salı günü yapılan ve resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Biden'ın kazandığı seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Seçimlerden önce kendisiyle Biden arasında açık ara fark gösteren anketlere yüklenen Trump, "Yalancı anketçiler ABD ve Washington Post, seçimden önce beni Wisconsin'de Biden'ın 17 puan gerisinde göstererek muhtemel bir yasa dışı baskı anketi üretti. Ancak gerçek şu ki seçim gününde yarışta taraflar çok yakındı ve şu anda biz bu eyaleti kazanmaya hazırlanıyoruz. Seçimlerle ilgili böyle elim birçok olay var." ifadelerini kullandı.
Trump bazı kanalların Al Schmidt isimli bir Cumhuriyetçiyi ekrana çıkararak Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia'daki seçimlerde bir usulsüzlük olmadığını kanıtlamaya çalıştığına işaret ederek, "Schmidt, dağlar kadar hile ve sahtekarlığı görmezden geliyor. Kazanan biziz." ifadelerine yer verdi.
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