Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ülkede siyasi çözüm için olasıklar yaratttığı belirtildi.

ABD'nin kararıyla ilgili olarak bir açıklamada İsrail'den geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu yayınladığı açıklamada, İsrail'in ABD kararı üzerinde çalışacağı ve her koşulda kendi güvenliğini sağlamaya devam edeceği belirtildi.

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