ABD Hava Kuvvetleri Kabiliyetleri Yaşam Döngüsü Yönetim Komutanlığına bağlı Silahlanma Birimi Müdürü Tuğgeneral Heath Collins, WarZone dergisine yaptığı açıklamada, 15 Aralık'ta yaptıkları hipersonik silah testinin yine başarısız olduğunu açıkladı.
Tuğgeneral Collins, B-52H bombardıman uçağına takılan AGM-183A prototip füzesinin bilinmeyen bir nedenle bağlı olduğu mühimmat istasyonundan ayrılmadığını, başlatma dizisinin durduğunu ve füzenin fırlatılmadığını kaydetti.
Füze sisteminin "telemetri ve yerleşik verilerini analiz etmek için fabrikaya iade edileceğini" ifade eden ABD'li general, Hava Kuvvetlerinin bu hipersonik silahı "en kısa zamanda" yeniden test edeceklerini söyledi.
ABD'nin hipersonik füzesinin nisanda yapılan ilk testi, taşıyıcı uçakla ilgili bir sorun nedeniyle başarısız olmuştu.
Haziranda ise silah ikinci bir uçuş testinde B-52H bombardıman uçağından başarıyla ayrılmış ancak roket motoru ateşlenememişti.
AGM-183A ARRW hipersonik füzesi, Mach 20'ye kadar hıza ve yaklaşık 925 kilometre menzile sahip, küçük boyutlu, havadan bırakılan bir silah sistemi olarak geliştiriliyor. AGM-183A ARRW, bir roket tarafından yüksek hızlara ulaştırdığı hipersonik bir "yardımcı roket-süzülme" sistemi kullanıyor. Yük, daha sonra hedefe doğru süzülerek ilerlemeye başlamadan önce itici roketten ayrılıyor.
Füzenin koruyucu kalkanı yüksek irtifada bırakılması ve hipersonik savaş başlığı, güçlü bir bombaya eşdeğer etki yaratarak hipersonik hızda hedefe süzülmek ve manevra yapmak için ayrılmak üzere tasarlandı.
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