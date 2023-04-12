ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Piyasa beklentisi TÜFE'de aylık artışın yüzde 0.2, yıllık artışın ise yüzde 5.2 gelmesi yönündeydi. Bu oran Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye.
9 AYDIR DÜŞÜYOR
ABD'de enflasyon 9 aydır üst üste düşüyor.
Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 6, aylık enflasyon ise yüzde 0.4 olarak açıklanmıştı.
ABD'de yıllık enflasyonun son 2 yıldaki seyri (%):
ONS ALTINDA GÜNLÜK YÜKSELİŞ YÜZDE 1’E ULAŞTI
Piyasa beklentilerinin altında gelen enflasyon verisi sonrasında dolar endeksi yüzde 0.5 geriledi. Ons altında günlük yükseliş yüzde 1'e ulaşarak 2 bin 26 doları aştı. ABD'de 2 yıllık tahvil faizi 10 baz puanın üzerinde geriledi.