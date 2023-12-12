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        Haberler Ekonomi Para Son dakika: ABD kasım ayı enflasyonu açıklandı - Para Haberleri

        ABD kasım ayı enflasyonu açıklandı

        ABD'de TÜFE, kasımda aylık bazda yüzde 0.1, yıllık bazda yüzde 3.1 artışla piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 16:33 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:49
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        ABD enflasyonu açıklandı
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        ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0.1 yıllık bazda yüzde 3.1 yükseldi.

        Piyasa beklentisi de ekim ayında yüzde 3.2 olan yıllık enflasyonun yüzde 3.1'e gerilemesi yönündeydi.

        ABD'de 2021 başından bu yana enflasyonun seyri:

        Ay Yıllık enflasyon (%)
        Oca.21 1.4
        Şub.21 1.7
        Mar.21 2.6
        Nis.21 4.2
        May.21 5.0
        Haz.21 5.4
        Tem.21 5.4
        Ağu.21 5.3
        Eyl.21 5.4
        Eki.21 6.2
        Kas.21 6.8
        Ara.21 7.0
        Oca.22 7.5
        Şub.22 7.9
        Mar.22 8.5
        Nis.22 8.3
        May.22 8.6
        Haz.22 9.1
        Tem.22 8.5
        Ağu.22 8.3
        Eyl.22 8.2
        Eki.22 7.7
        Kas.22 7.1
        Ara.22 6.5
        Oca.23 6.4
        Şub.23 6.0
        Mar.23 5.0
        Nis.23 4.9
        May.23 4.0
        Haz.23 3.0
        Tem.23 3.2
        Ağu.23 3.7
        Eyl.23 3.7
        Eki.23 3.2
        Kas.23 3.1

        ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 4

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