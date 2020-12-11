HABERTURK.COM

ABD Gıda ve İlaç İdaresi Komitesi, Pfizer tarafından Alman BioNTech ile geliştirilen aşının bilinen faydalarının, 16 yaş ve üzeri yetişkinlere aşı yapma riskinden daha ağır bastığı yönünde 17'ye 4 oy kullandı.

FDA personeli, iki doz aşılamanın, son dozdan en az yedi gün sonra, Covid-19 vakalarını önlemede etkili olduğunu söylemişti.

ABD toplam vaka sayısında dünyada ilk sırada bulunuyor.