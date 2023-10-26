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ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde yıllık yüzde 4.9 büyüdü. Beklenti ekonominin yüzde 4.3 büyümesi yönündeydi.

2023'ün 3. çeyreğinde böylece ABD ekonomisi 2021 son çeyreğinden bu yana en hızlı büyümesini kaydetmiş oldu.

Yılın ikinci çeyreğinde ABD ekonomisi yüzde 2.1 büyümüştü.

ABD ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, özel envanter yatırımları, ihracat, eyalet ve yerel hükümet harcamaları, federal hükümet harcamaları ve konut sabit yatırımlarındaki artışlar etkili oldu.

Aynı dönemde büyümeye negatif etki yapan ithalat da arttı.

Yılın üçüncü çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2.9 artış kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2.5 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2.4 yükseldi. Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 2.5 artması yönündeydi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yılın ilk çeyreğinde yüzde 3.7 artmıştı.