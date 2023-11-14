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ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda değişim göstermezken ve yıllık bazda yüzde 3.2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

TÜFE'nin ekimde aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 3.3 artması bekleniyordu. Eylülde aylık enflasyon yüzde 0.4 ve yıllık enflasyon ise yüzde 3.7 olmuştu.

ABD'de 2021 başından bu yana enflasyonun seyri:

Ay Yıllık enflasyon (%) Oca.21 1.4 Şub.21 1.7 Mar.23 2.6 Nis.21 4.2 May.23 5.0 Haz.21 5.4 Tem.21 5.4 Ağu.21 5.3 Eyl.21 5.4 Eki.21 6.2 Kas.21 6.8 Ara.21 7.0 Oca.22 7.5 Şub.22 7.9 Mar.23 8.5 Nis.22 8.3 May.22 8.6 Haz.22 9.1 Tem.22 8.5 Ağu.22 8.3 Eyl.22 8.2 Eki.22 7.7 Kas.22 7.1 Ara.22 6.5 Oca.23 6.4 Şub.23 6.0 Mar.23 5.0 Nis.23 4.9 May.23 4.0 Haz.23 3.0 Tem.23 3.2 Ağu.23 3.7 Eyl.23 3.7 Eki.23 3.2

Açıklanan verilere göre gıda endeksi ekimde aylık bazda yüzde 0.3 artarken, enerji maliyetlerinde yüzde 2.5'lik düşüş yaşandı. Bunda özellikle benzin fiyatlarındaki yüzde 5'lik düşüş etkili oldu.

ÇEKİRDEK ENFLASYON 2 YILIN DİBİNDE

Enerji ve gıda fiyatlarındaki değişimlerin yer almadığı çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 4'e geriledi. Böylece çekirdek enflasyon Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Çekirdek enflasyon eylülde yıllık yüzde 4.1 olarak gerçekleşmişti.