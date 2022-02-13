ABD'den yeni açıklama: İşgal her an başlayabilir!

Reuters

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Jake Sullivan, Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin net bir gün veremediklerini ancak her an başlayabileceğini söyledi.

CNN'e konuşan Sullivan, "Moskova saldırı iddialarını reddetse de ABD dünyayla istihbarat bilgilerini paylaşmaya devam edecek" dedi.

Bazı raporlara göre Rusya, çarşamba günü Ukrayna'yı işgal etmeyi planlıyor. Buna ilişkin konuşan Sullivan, "Günü tam olarak tahmin edemeyiz ancak bir süre sonra büyük bir askeri harekat başlayabilir. Bu önümüzdeki hafta ya da Pekin Olimpiyatları'nın sonu" dedi.