ABD Ankara Büyükelçiliği, hükümetin kapalı olması sebebiyle Türkiye'deki temsilciliklerinde vize hizmetinin nasıl devam edeceği konusunda Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

"ABD’de federal hükümetin ödenek yokluğundan dolayı kısmen kapanması nedeniyle bu hesap düzenli olarak güncellenmeyecektir. Acil emniyet ve güvenlik bilgileri hariç, tüm işlemler yeniden başlayana kadar bu hesabı güncellemeyeceğiz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.

ABD’de federal hükümetin ödenek yokluğu nedeniyle kısmen kapanmasına karşın, vize hizmetleri ABD Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’nda; ABD vatandaşlık hizmetleri ise ABD Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve Adana Konsolosluğu’nda devam edecektir." ifadelerine yer verildi.