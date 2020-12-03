ABD'den Türkiye'ye 'Afganistan' ziyareti!

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ABD'nin Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın, Türkiye ve Katar'ı ziyaret ederek bir dizi temasta bulunacağı açıklandı.

Halilzad, 11-13 Kasım tarihleri arasında da Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirmiş ve bu ziyarette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la görüşmeler yapmıştı.