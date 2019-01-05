Bolton, ABD'nin Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımı konusundaki tavrında kesinlikle bir değişiklik yoktur ve çok sert bir yanıtla karşılık verileceğini bilmeliler daha önce iki kez yaptığımız gibi. Bu yüzden Esad rejimi soruların yanıtları konusunda ilüzyon altında olmamalı" ifadelerini kullandı.

Bolton sözlerini, "Çekilmesinin detaylarının nasıl olacağını konuşuyoruz, Esad rejiminin bizim kararımızın, kitlesel imhada kullanılan kimyasal silahların kullanımıyla ilgili kararlarımızda herhangi bir değişiklik olmadığını bilmelerini istiyoruz" şeklinde sürdürdü.