İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin görüşmelere başlamak karşılığında tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini söyledi.

BM Genel Kurulu dönüşünde Tahran'da bir basın toplantısı düzenleyen Ruhani, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un müzakerelerin yapılması durumunda ABD'nin yaptırımları kaldıracağını söylediğini belirtti.

"Amerikalılar AB liderleri üzerinden müzakerelerin olması halinde tüm yaptırımların kaldırılacağı yönünde mesaj gönderdi." diyen Ruhani ancak yöntemi kabul etmediklerini belirterek, "Yaptırım şartlarında ve baskı altında yapılacak müzakerelerin sonucunun ne olacağını kimse öngöremez." dedi.

TRUMP'TAN JET YALANLAMA

Ruhani'nin bu açıklamasından kısa bir süre sonra ABD Başkanı Donald Trump da bir açıklama yaptı. Trump, İran'ın kendisinden yaptırımların kaldırılmasını istediğini ancak kendisinin bunu reddettiğini söyledi.