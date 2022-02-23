Rus askeri konvoyu Donbass istikametinde

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Rusya'nın Rostov bölgesindeki Kuybışevo yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede Rus askeri hareketliliği tespit edildi. 200'den fazla çeşitli askeri teçhizattan oluşan konvoyun, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine doğru ilerlediği dikkati çekti.





KONVOYUN DONBASS BÖLGESİNE İLERLEDİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Konvoyun içinde onlarca askerin bulunduğu da görüldü. 200'den fazla çeşitli askeri teçhizattan oluşan konvoyun, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine doğru ilerlediği dikkati çekti.







PUTİN, UKRAYNA'DAKİ RUS YANLISI AYRILIKÇILARIN YÖNETİMLERİNİ TANIMIŞTI

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna topraklarında "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Lugansk Halk Cumhuriyeti" isminde 2 ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

Putin, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını vermişti.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi de Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onaylamıştı.

ABD'Lİ YETKİLİ: RUSYA OLABİLDİĞİNCE HAZIR

Öte yandan Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken, ABD ordusu elindeki bilgiyi güncelledi.

Putin'in geniş çaplı bir işgale tamamen hazır olduğunu belirten ABD'li yetkili, "Rusya olabildiğince hazır. Bugünün o gün olması kesinlikle mümkün" dedi.

"UKRAYNA'DA UZUN VADELİ HEDEFLERİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Yetkili, "ABD, Rus birliklerinin faaliyetlerini hava sahasından izlemek için 'elinden gelenin en iyisini' yapacak." diye ekledi.

ABD'nin elinde Rusya'nın yedek asker rezervlerini ve ulusal muhafızlarını kullanmayı planladığına dair işaretler olduğunu söyleyen yetkili, "Bu da Ukrayna'da uzun vadeli hedefleri olduğunu gösteriyor" dedi.

Üst düzey yetkili, Rus güçlerinin henüz Ukrayna sınırını geçip geçmediğini teyit edemeyeceğini dile getirdi.

Putin’in seyir füzelerinden balistik füzelere, zırhlı ve kara birliklerinden özel kuvvetlere Karadeniz'de konuşlu deniz unsurlarına kadar her türlü kabiliyeti işgale katılmak üzere hazır hale getirmesinden endişe duyduklarını aktardı.

Yetkili, “Karadeniz'de ve Akdeniz’deki donanma varlıklarını kesinlikle artırdılar. Akdeniz'de, Karadeniz'de olduğundan daha az. Ve eğer Ukrayna'yı işgal etmeyi planlıyorsanız ve bu işgali etkili bir şekilde yürütebilmek için o ülkeyi kuşatıyorsanız, o zaman açıkçası Karadeniz ve Karadeniz’deki kuvvetler sizin için sadece karaya asker çıkarmak için değil aynı zamanda uzun menzilli atışlar açısından da önemli olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Türkiye’nin pozisyonuna ilişkin yorum yapan yetkili, "Türkiye, Sayın Putin'in Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını ilan etmesine karşı oldukça sert çıktı ve Türkiye'den memnuniyetle karşılanan bir açıklamaydı bu." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayrılıkçı iki bölgeyi tanıyacağını duyurmasının ardından Rusya-Ukrayna gerilim arttı. Ukraynalı üst düzey güvenlik yetkili, ülkede Donetsk ve Luhansk hariç tüm bölgelerde OHAL ilan edileceğini açıkladı. ABD, Baltık ülkelerine asker konuşlandırırken, Rusya'ya yaptırım paketi açıkladı.