Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkıda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili açıklama yaptı. Radyo programında konuşan Pence, "Suudi Arabistan’ın talep etmesi halinde Türkiye’deki konsolosluğa ABD’den FBI heyeti gönderilir mi" sorusuna, "Amerika Birleşik Devletleri'nin her şekilde yardım etmeye hazır olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması olayına ilişkin Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik esrarengiz istihbarat timinin görüntüleri ortaya çıktı.

2 Ekim günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaçırılması olayına karışan 15 kişilik esrarengiz istihbarat timin HZ SK1 ve HZ SK2 kuyruk numaralı iki ayrı Gulfstream IV tipi özel jetle Riyad'dan kalkıp Atatürk Havalimanı'na geldi. İki farklı otele yerleşen 15 kişilik ekip, ardından Suudi Arabistan Konsolosluğu'na ve konsolosluk rezidansına gitti. Ekip aynı gün akşam saatlerinde ise yine özel uçakla Türkiye'den ayrıldı.

Kameralara yansıyan görüntülerde Suudi heyeti taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniyor. Ardından zanlılar araçlarla konsolosluğa gidiyor. Zanlılar daha yine özel uçakla Türkiye'den ayrılıyor.