ABD'de şoke eden aşı skandalı!

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde Aurora Tıp Merkezi'nde yaklaşık 500 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, dondurucu dolabın dışında bulundu.

Aşıların, hazırlamak için buzdolabından çıkarıldığını düşünen sağlık çalışanları, bu dozlarla 57 kişiye aşı yaptı. Daha sonra aşıların, etkinliğini kaybedecek kadar uzun süre dışarıda kaldığı ortaya çıktı.

Aşıları buzdolabından çıkaran eczacının işine son verildi.Sabotajla suçlanan eczacı tutuklandı. Eczacının kamu güvenliğini tehlikeye atmak, reçeteli bir ilacı karıştırmak ve mala zarar vermek suçlarından yargılanacağını belirtildi.

Çarşamba günü hastane yetkilileri eczacının aşıları sabote ettiğine dair herhangi bir veri bulunmadığını, aşıların sadece soğutucudan çıkarıldığını tespit ettiklerini söylemişti.

Kalan yaklaşık 500 doz aşı ise imha edildi. Hastanenin başhekimi, eczacının buzdolabından çıkarmak dışında aşılara herhangi bir müdahalede bulunmadığını söyledi.