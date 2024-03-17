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        Haberler Dünya Amerika Son dakika: ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi ölü, 5 kişi yaralı

        ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi ölü, 5 kişi yaralı

        ABD'nin başkenti Washington'da, silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 19:58 Güncelleme: 17.03.2024 - 19:59
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        ABD'de silahlı saldırı! Ölüler ve yaralılar var
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        Metropolitan Polis Departmanı Şefi Jeffrey Carroll, yaptığı açıklamada, Washington'un kuzey batısında silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

        Carroll, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, yaralanan 5 kişinin de hastaneye kaldırıldığını belirtti.

        Jeffrey Carroll, silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlının henüz yakalanmadığını kaydetti.

        Washington'da g​​​​​​eçen yıl cinayetler yüzde 35 oranında, araba hırsızlığı ise iki kat artmıştı.

        Washington yerel yönetimi, ocak ayında, suç oranlarının düşürülmesini öngören kamu güvenliği yasası çıkarmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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