ABD'de seçim öncesi sokaklarda gerginlik hakim!

ABD'de 59. başkanlık seçimlerine bir gün kala ülkeyi panik havası sardı.
ABD'de mevcut Başkan Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden arasında gerçekleşecek başkanlık seçimine bir gün kaldı. Seçim öncesi sokaklarda gerginlik hakimken, Trump destekçileri otoyollara çıkarak yolları kapadı.
Güvenlik kuvvetleri gördüklerinden endişeli olduklarını, ancak internette dolaşan tehditlerden daha fazla endişeli olduklarını dile getirdi.
Trump bayrağının bulunduğu araçlar pazar günü New Jersey'deki Garden State Parkway'de trafiği durdurdu. Bir başka Trump yanlısı konvoy ise Virginia sokaklarında taşkınlık çıkardı.
Öte yandan pazar günü Demokratlar Georgia'daki gerçekleştirecekleri mitingi, Trump destekçilerinden endişelendikleri için iptal etmek zorunda kaldı.
Ülke Seçim Günü'ne hızla ilerlerken, ülkede bölücü ve huzursuzluk veren protestoların sürdüğü bir hava hakim. Pazar günü Teksas'ta miting düzenleyecek Biden ve Harris ikilisi Trump destekçilerinin engeline takıldı. Miting alanına giden ikilinin aracı Trump destekçileri tarafından durduruldu ve miting iptal edildi.
Öte yandan, FBI duruma yönelik soruşturma başlattı.
BEYAZ SARAY'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
ABD’de yarın yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesi başkent Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’da güvenlik önlemleri arttırıldı. Federal yetkililer, seçim günü meydana gelebilecek olası protestolara karşı Beyaz Saray’ın etrafına tırmanılması imkansız çitler kuracak.
Çitlerin geçtiğimiz aylarda meydana gelen Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) protestolarında kurulan çitlere benzer olduğu belirtildi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, çitler 15. Cadde, Constitution Caddesi, 17. Cadde ve H Caddesi’nden geçerek, Beyaz Saray, Ellipse bölgesi ve Lafayette Meydanı’nı çevreleyecek.
Çitlere ek 250 Ulusal Muhafız da Beyaz Saray’a yönelik olası saldırılara engel olmak amacı ile bölgede görev alacak. Başkan Donald Trump’ı korumakla görevli Gizli Servis ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.
Washington DC Metro Polis Şefi Peter Newsham, geçtiğimi ay İlçe Belediye Meclisini seçimlerden sonra başkentte sivil kargaşanın beklendiği konusunda uyarmıştı. Beyaz Saray yakınlarında bulunan pek çok işletme ise son birkaç gün içinde seçim gecesi ve sonrası yaşanacak olası protestolara karşı dükkanlarını korumaya aldı.
Washington DC Polis Vakfı Müdürü Patrick Burke, yaptığı açıklamada havadan gelebilecek saldırılara karşı polisin başkentin hava sahasında güvenliği sağlamak için istihbarat yetkilileriyle birlikte çalıştığını aktardı. Burke, "Eğer seçimde kazanan olmazsa başkentin her yerinde güvenlik güçlerini göreceksiniz. Memurların izin günleri iptal edilecek, vardiyalar uzatılacak ve şehir genelinde memurlara görevlendirme yapılacak” dedi.
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