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ABD'de kullanım onayı alan Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, ülke içinde dağıtıma çıktı.

Pfizer'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 184 bin doz aşının, Michigan'daki tesisten sevk edildiği ve ülkenin 50 eyaletine dağıtılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yarın da 390 bin doz aşının daha tesisten sevk edileceği bilgisi paylaşıldı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede ilk aşının gelecek hafta içinde vurulmasının planlandığını duyurmuştu.

FDA, cuma gecesi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.

ABD HASTALIK KONTROL VE ÖNLEME MERKEZİ DE AŞIYA ONAY VERDİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Koid-19) aşısının 16 yaş ve üzeri kişilere vurulabilmesi için onay verdi.

Pfizer ve BioNTech'in aşısı, ABD'de Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) ardından, CDC'den de son onayı aldı.

Redfield yaptığı açıklamada, CDC Tavsiye Kurulunun dünkü önerisine uyarak aşının 16 yaş ve üzerindeki kişilere uygulanması için onay verdiklerini duyurdu.

FDA, cuma gecesi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.