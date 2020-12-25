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ABD'nin Nashville kentinde şehir merkezinde bir patlama gerçekleştiği bildirildi. AP'nin servis etttiği habere göre, bölgeden alev ve siyah dumanlar yükseliyor.

Kent yetkilileri, Noel sabahı gerçekleşen patlamaya park halindeki bir aracın sebep olduğunu tahmin ediyor. Nashville polisi patlamanın bir kaza olmadığını ve kasti bir olay değerlendirildiğini açıkladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken, patlamada ciddi şekilde yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.