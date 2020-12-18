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Son dakika... ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısı tavsiye edildi

Son dakika haberi... ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA),Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının güvenli olduğunu açıklayarak, aşının kullanılabileceği tavsiyesinde bulundu. FDA'nın, aşının kullanımına bugün onay vermesi bekleniyor. Moderna'nın aşısı, onay sürecinin tamamlanmasının ardından güvenli olduğu ve etkinliği teyit edilen ikinci aşı olacak

18.12.2020 - 02:34 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika... ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısı tavsiye edildi
AA

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA),bağımsız uzmanlar paneli, bugünkü toplantısında 20 "evet" oyu ve bir uzmanın çekimser kalmasının ardından, Moderna'nın yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan Kovid-19 aşısının, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasını tavsiye etti.

Panelin tavsiyesinin ardından FDA'nın, aşının kullanımına bugün onay vermesi bekleniyor. AA'nın haberine göre; resmi onayın ardından yaklaşık 5,9 milyon doz aşı, ABD içinde dağıtıma çıkacak.

Moderna'nın aşısı, onay sürecinin tamamlanmasıyla güvenli olduğu ve etkinliği teyit edilen ikinci aşı olacak.

FDA, geçen cuma günü de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.

Buzdolabı sıcaklıklarında muhafaza edilebilen Moderna'nın Kovid-19 aşısının, dağıtımının da daha kolay olması bekleniyor.

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