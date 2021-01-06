ABD'de kritik seçim!

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ABD Senatosunda çoğunluğu belirleyecek olan ve iki senatör koltuğu için Georgia'da devam eden oy kullanma işlemi tamamlandı.

Halen görev yapmakta olan Cumhuriyetçi senatörler David Perdue ile Kelly Loeffler'a karşı güçlü bir yarış yürüten Demokrat parti adayları Jan Ossoff ve Raphale Warnock'un beraber seçilmesi durumunda ABD’de senatosunda sandalye sayısı 50-50 eşitlenecek.

Bu durumda eşit olan oylamalarda Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in kullanacağı oyun belirleyici olmasından dolayı senatoda Demokratlar üstünlük sağlayacak.

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti adaylarının partilerinden büyük destek gördüğü seçimlerde ABD Başkanı Trump'ın Cumhuriyetçi Parti adaylarına açık desteği bulunurken yarın kongrede Başkanlığının onaylanması beklenen Joe Biden'da Demokrat adaylara destek verdi.

Başkan Trump'ın eleştirdiği ve Başkanlık seçim sonuçları ile ilgili baskı kurmaya çalıştığı Georgia Eyaletinde gerçekleşen senatör seçimlerinde kesinleşmiş resmi sonuçların açıklanmasının birkaç gün sürebileceği konusunda uyarıda bulunan yetkililer sayımın titizlikle gerçekleştirildiğini söyledi.

KONGREDEKİ DENGEYİ GEORGIA BELİRLEYECEK

Öte yandan 3 Kasım'daki seçimlerde netleşen eyaletlerde koltuk dağılımı 100 sandalyeli Senato'da, 50 Cumhuriyetçi'ye karşı 48 Demokrat dengesinde kalmıştı.

Georgia'daki seçimlerde bir koltuğu bile almaları durumunda Cumhuriyetçiler, Senato'daki çoğunluğunu korumuş olacak.

Senato'yu Cumhuriyetçilerin kontrol etmesi Demokrat Başkan Joe Biden'ın politikalarını hayata geçirmesini zorlaştıracak.

İkinci senaryoda ise Georgia'daki iki koltuğu da kazanmaları durumunda Demokratlarda dengeyi Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris bozacak. Senato Başkanlığı sıfatı da bulunacak Harris, Demokratların çoğunluğu bulmalarını sağlayacak.

Senatonun kontrolünün Demokratlara geçmesi durumunda, Demokratlar hem Temsilciler Meclisi'ni hem Senato'yu hem de Beyaz Saray'ı ellerine alarak birbiriyle daha uyumlu bir süreç yürütebilmeyi hedefliyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da Cumhuriyetçi adaylara destek için Georgia'da miting düzenledi.