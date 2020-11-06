ABD'de kritik eyalette 'yeniden sayım' açıklaması!

ABD SEÇİMLERİ SON DAKİKA: ABD'de o eyalet için 'yeniden sayım' talebi!

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ABD'de başkanlık seçimlerinin başa baş geçtiği ve yeni başkanı belirlemek için kritik öneme sahip olan Georgia eyaletindeki sayım işlemlerine ilişkin önemli bir açıklama yapıldı.

Georgia Eyalet Sekreteri tarafından yapılan açıklamada, adaylar arasındaki farkın çok az olması nedeniyle Georgia'da yüksek ihtimalle yeniden sayım yapılacağını söyledi.

Eyalette sayım işlemleri devam ederken, şu ana kadar oyların yüzde 99'u sayıldı. TSİ 18.50 itibariyle seçim yetkilileri henüz sayılmaya 4 bin 169 oy olduğunu belirtirken, her iki aday da oyların yüzde 49.4'ünü kazandı. Ancak sayılan oylarda an itibariyle Joe Biden'ın 1579 oyluk üstünlüğü bulunuyor.

16 delegesi bulunan Georgia'da eyalet yasalarına göre adaylar arasındaki fark yüzde 0.5'in altında olduğu zaman taraflar mazeret bildirmeksizin yeniden sayım talep edebiliyor.