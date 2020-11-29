Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerDünyaSon dakika: ABD'de koronavirüs faciası! Ölü sayısı 272 bin 269'a yükseldi! - Haberler

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 272 bin 269'a çıktı!

ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1231 artarak 272 bin 269'a ulaştı. Ülkede koronavirüs tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 154 bin 105 kişi artarak 13 milyon 612 bin 116'ya ulaştı.

29.11.2020 - 18:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: ABD'de koronavirüs faciası! Ölü sayısı 272 bin 269'a yükseldi! - Haberler
ABD'de can kaybı 272 bini geçti!
0:00 / 0:00
AA

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1231 artarak 272 bin 269'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 154 bin 105 artarak 13 milyon 612 bin 116'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1231 artarak 272 bin 269'a çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 8 milyon 42 bini geçerken, toplam test sayısı 191 milyonu aştı.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 241 bin 934 ile Texas eyaletinde görüldü. Bunu 1 milyon 201 binden fazla vakayla Kaliforniya ve 985 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 473 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 672 bini geçti.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 406 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 290 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Eşine sinirlenip evi yaktı! Çocuğu hayatını kaybetti
Eşine sinirlenip evi yaktı! Çocuğu hayatını kaybetti
Hayatını kaybetme noktasına geldi!
Hayatını kaybetme noktasına geldi!
Ünlü şarkıcı Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!
Ünlü şarkıcı Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!
İSPARK'a ödediği para şaşırttı!
İSPARK'a ödediği para şaşırttı!
Bahaneleri 'hastaneye gidiyoruz' oldu
Bahaneleri 'hastaneye gidiyoruz' oldu
Caddeler turistlere kaldı
Caddeler turistlere kaldı
'Yok artık' dedirten yarış!
'Yok artık' dedirten yarış!
Zehir soluyorlar! Türkiye'nin en kirli havası
Zehir soluyorlar! Türkiye'nin en kirli havası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X