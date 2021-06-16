ABD 19 Temmuz'u bayram ilan etti

Farklı eyaletlerde Ulusal Bağımsızlık Günü, Özgürlük Günü ve Özgürleşme Günü gibi adlarla kutlanan 19 Temmuz'un, federal bayram ilan edilmesine yönelik yasa tasarısı oy birliği ile geçti.
Tasarı, "19 Temmuz Ulusal Bağımsızlık Günü" olarak anılacak bayramda tüm çalışanların bir gün ücretli izin yapmasını öngörüyor.
Tasarının yasalaşması için Temsilciler Meclisi'nde oylandıktan sonra Başkan tarafından onaylanması gerekiyor.
Senato'da Demokrat Partinin oluşturduğu çoğunluk grubunun lideri, New York Senatörü Chuck Schumer, "19 Temmuz'un federal bayram ilan edilmesi geçmişin hatalarının kabul edilmesi için atılmış önemli bir adım. Özgürlük Bildirgesi'nin ve Anayasamızın vaadini olan adalet önünde eşitliği sağlamak için çabalarımızı sürdürmeliyiz." dedi.
Yasa teklifine öncülük eden Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Edward Markey de Twitter'da yaptığı paylaşımda, "ABD'de ırk eşitliğini sağlamak için aşmamız gereken uzun bir yol var. Bunu ulusumuzun ilk günahı olan kölelikle yüzleşmeden yapamayız." ifadelerini kullandı.
ABD'de köleliğin kaldırılması için verilen İç Savaş, güney eyaletlerinin oluşturduğu Konfederasyon Ordusu askerlerinin Nisan 1865'te teslim olmasıyla sona ermişti. Böylece 1 Ocak 1863'te ilan edilen Özgürlük Bildirgesi'ne yönelik muhalefet ortadan kalmıştı.
Savaş bittikten sonra kuzey eyaletlerinin oluşturduğu Birlik Ordusu'nun askerleri Afro-Amerikalı kölelere köleliğin sona erdiğini duyurmak üzere güney eyaletlerine gitmeye başlamıştı. Askerler, en son 19 Temmuz'da Teksas eyaletinin Galveston şehrindeki kölelere özgürlüklerini kazandıklarını tebliğ ettiğinden, bu tarih ülkede köleliğin sona erdiği tarih olarak kabul ediliyor.
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