ABD'de hazine ve ticaret bakanlıklarına siber saldırı!

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, yaptığı yazılı açıklamada Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresinin sistemlerine yabancı bir hükümetin sızdığını duyurdu.

Açıklamada Ullyot, " ABD hükümeti, durumun farkındadır ve bu durumla ilgili detayları ortaya çıkarmak için gerekli tüm adımları atmaktadır." ifadesini kullandı.

Amerikan basınında yer alan haberlerde ise, söz konusu sızıntı meselesinin çok ciddi derecede olduğu ve Ulusal Güvenlik Konseyinin cumartesi günü konuya ilişkin acil toplandığı belirtildi.

Öte yandan Washington Post gazetesi, söz konusu sızıntının arkasında Rusya hükümetine bağlı çalışan hackerların olduğunu öne sürdü.

E-POSTA SİSTEMLERİNE ERİŞİLDİ

New York Times'ta yer alan haberde ise hack saldırısının son 5 yılda görülen en kapsamlı saldırılardan biri olduğu bilgisini paylaştı. Saldırı kapsamında kilit önemdeki hükümet sistemlerine ve hazine ile ticaret bakanlıklarının e-posta sistemlerine erişildiği ifade edildi.

Reuters'a konuşan konuyla ilgili kaynaklar, bilgisayar korsanlarının Rusya için çalıştığını düşündüklerini ve şu ana kadar keşfedilen sızıntıların 'buzdağının görünen kısmı' olabileceğini söyledi.

Bir hafta önce ABD'de hassas ulusal güvenlik sistemlerinin korunmasından sorumlu olan NSA bir uyarı yayınlamış, federal hükümetin kullandığı sistemlere 'Rus devlet destekli aktörlerin' saldırı düzenleyebileceğini belirtmişti.

KREMLİN: BİZİM İLGİMİZ YOK

Kremlin'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, konunun Rusya ile bir ilgisi olmadığı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Suçlamaları reddediyorum ve bir kez daha siber güvenlik üzerine Amerikan tarafına bir anlaşmaları sonuçlandırmayı teklif edenin Başkan Putin olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi.

İSRAİL'DE 40 ŞİRKETE SİBER SALDIRI

İsrail'de Walla News gazetesinin internet sitesindeki haberine göre, bilgisayar programcılığı alanında faaliyet gösteren Amital şirketi ile çalışan 40 şirkete düzenlenen siber saldırıdan firmalar etkilendi.

İnternet teknolojileri alanında adını vermek istemeyen bir yetkiliden yapılan açıklamada, siber saldırının arkasında bir devlet ya da düşman unsurların olabileceği" kaydedildi.

Sitede, Amital şirketinin gümrüklerde hizmet veren firmalara program pazarladığı dolayısıyla siber saldırıdan dolayı İsrail'e gelecek kargoların gümrük işlemlerinde bir aksama yaşanmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Saldırıya ilişkin İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.