Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 10 milyonun üstüne çıktığı ABD'de, günlük pozitif vaka sayısının yakın zamanda 200 bini aşabileceği iddia edildi.
Ülkede yedi gün üst üste 100 binin üzerinde seyreden Kovid-19 vakaları hakkında açıklamalarda bulunan Minnesota Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma ve Politika Merkezi Direktörü Michael Osterholm, "Ülkede vakaların önemli ölçüde arttığını izliyoruz. Önümüzdeki haftalarda günde 200 binden fazla yeni vaka görmemiz beni şaşırtmayacaktır. " ifadelerini kullandı.
CNN televizyonuna konuşan Osterholm, son bir haftada ülkedeki günlük vaka ortalamasının 119 bin 238 olduğunu belirterek ''Bu ortalama eylül ortasındaki rakamların üç katına eşit.'' dedi.
Endişe verici olan durumun sadece enfeksiyon sayısı olmadığını vurgulayan Michael Osterholm, pazartesi günü ülke çapında günlük hastaneye yatış sayısının da 59 bin 200'e ulaştığını kaydetti.
Bu rakamın 15 Nisan'da hastaneye yatışlarda zirvenin görüldüğü 59 bin 940'tan çok uzak olmadığı gerçeğinin altını çizen Osterholm, geçen hafta aralıksız 5 gün boyunca, Kovid-19'dan ölenlerin ortalamasının binin üzerinde gerçekleştiğini ve bu rakamların da çok daha yükselebileceğini söyledi.
Osterholm, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın Kovid-19 Danışma Kurulu üyeliğine dahil ettiği isimler arasında yer almıştı.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 132 bin 627 artışla 10 milyon 428 bin 517'ye çıktı, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 722 artışla 244 bin 519’a ulaştı.
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