ABD'de cinayet vakaları zirveye tırmandı

ABD'nin birçok şehrinde 2021 yılında cinayet vakalarındaki artışın henüz yıl bitmeden tarihi seviyelere ulaştığı bildirildi.
ABD medyasında yer alan polis yetkililerinin açıklamalarına göre, ABD'nin en az 12 büyük şehrinde cinayet vakaları 2021 yılında büyük oranda arttı.
Emniyet kayıtlarına göre, yaklaşık 1,5 milyonluk bir şehir olan Philadelphia'da aralık ayının ilk haftası sonunda cinayet vakalarında geçen yıla göre 521, New York'ta 443 ve 27 Kasım itibarıyla Los Angeles'ta 352 artış yaşandı.
Söz konusu şehirlerdeki artışlar, 2020'ye göre bu yıl ortalama yüzde 13 daha fazla cinayet işlendiği ortaya koyarken, Chicago kasım sonu itibarıyla 739 cinayetle ülkede en çok vakanın yaşandığı şehir konumunda.
Chicago'da cinayet vakaları en son 1970'te 974'e ulaşmıştı.
EMEKLİYE AYRILMALAR CİNAYET ORANLARINI ETKİLEDİ
ABD medyasında, emniyet çalışanlarının son yıllarda emekliye ayrılma oranının artmasıyla cinayet vakalarındaki yükselme arasında doğru orantı olduğu kaydedildi.
Polis İcra Araştırma Forumu tarafından haziran ayında yayınlanan bir anket, ülke çapındaki polis departmanlarındaki emeklilik oranının 2020 ve 2021'de yüzde 45 arttığını ortaya koymuştu.
Ankete göre, memurların yüzde 18'inin istifa sebebinin, ülke çapındaki sosyal adalet protestoları ve siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından, kolluk kuvvetlerinin fonlarını kesme çağrıları yapılmasıyla bağlantılı olduğu vurgulanmıştı.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) verilerine göre, ABD'de 2020'de cinayetler de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artmış, bu rakamların kurumun kayıt tutmaya başladığı son 60 yıldan bu yana en büyük yıllık sıçramayı gösterdiği bildirilmişti.
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