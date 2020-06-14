Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da cuma akşamı Rayshard Brooks adlı bir siyahinin polise elektroşok tabancasını uzatması üzerine polislerce vurularak öldürülmesinin ardında başlayan protestolar gün içinde devam etti.
Atlanta polis şefi Erika Shields istifa ederken, olayın yaşandığı restoranın önünde protestolar düzenlendi. Akşam saatlerinde şehirdeki çevre yolunu da kapatan göstericilere polis müdahale etti.
Daha sonra olayın yaşandığı restoranın önünde ateşler yakılarak Brooks'un ölümü protesto edildi.
Kısa bir süre sonra ise restoran göstericiler tarafından ateşe verildi.
Polis ile göstericiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanırken, polisin çok sayıda göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.
AÇIKLAMA GELDİ
Georgia Eyaleti Soruşturma Bürosu (GBI) tarafından yapılan açıklamada “Cuma günü memurlar saat 22:33'te bir 911 çağrısına cevap verdiler. Park edilmiş bir araçta uyuyan ve diğer müşterilerin araçlarına engel olan bir adam hakkında ihbar aldılar. Olay yerine ulaşan memurlar kendisine test yapmak istediler. Ancak başarısız oldular. Bunun üzerine önleyici gözaltı kararı aldılar. Bu sırada hayatını kaybeden kişi gözaltına alınmaya direndi. Memurlar şok tabancası kullanmak zorunda kaldı” ifadeleri kullanıldı.
FLOYD OLAYI SAKİNLEŞMEMİŞKEN...
Olay cuma akşamı Brooks, restoranın "arabaya servis" için aracında sırada beklerken uyuya kalmış daha sonra polisin onu uyandırması üzerine aralarında tartışma çıkmıştı.
Aracından inip polisin elektroşok tabancasını alan Brooks, tabancayı polise doğrulttuğu sırada ateş edilerek öldürülmüştü.
Atlanta'daki olayın Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un gözaltında alınırken öldürülmesinin üzerinden iki hafta henüz geçmişken yaşanması, kentte bir anda tansiyonu yükselttiği ifade ediliyor.
Ülkenin birçok kentinde halen Floyd için protestolar düzenleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!