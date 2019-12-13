ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisi David Satterfield'in, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara karşı bakanlığa çağırıldığını açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Senatosu'nun 1915 olayları ile ilgili aldığı kararla ilgili olarak ABD Büyükelçisi Satterfield, bakanlığımıza çağrılmıştır. Bakan Yardımcımız Sedat Önal, adı geçen karara karşı tepkimizi iletmiştir" denildi.
"YOK HÜKMÜNDE SİYASİ KARAR"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "ABD Senatosu’nun, çarpık tarih anlayışını küçük siyasi hesaplarına alet eden kararını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Yok hükmündeki bu karar siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye’nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir" demişti.
"YÜZLEŞMEK İSTEMEYEN KORKAKLAR"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Senatosu’nun kararının ardından yaptığı açıklamada "Siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır" ifadelerini kullanmıştı.
"İLİŞKİLERİMİZİ TEHLİKEYE ATIYOR"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesinden geçen yaptırım tasarısı ve bugün Senato'da kabul edilen Ermeni karar tasarısı, ikili ilişkilerimizin geleceğini tehlikeye atmaktadır" demişti.
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