Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan ABD Büyükelçiliği, tüm Amerikan vatandaşlarından Afganistan'ı derhal terk etmelerini istedi.

Taliban bugün stratejik öneme sahip Afgan şehri Gazne'yi ele geçirdi. Gazne, Kabil'e 150 km uzaklıkta.

Gazne il Şura Başkanı Nasir Ahmad Fakiri, ülkenin güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne’nin vilayet merkezinde kontrolün tamamen Taliban’ın eline geçtiğini belirtti.

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