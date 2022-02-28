ABD, Belarus Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı!

Son dakika... ABD Dışişleri Bakanlığı, Belarus'un başkenti Minsk'teki büyükelçiliğin faaliyetlerini askıya aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı, Belarus'un başkenti Minsk'teki büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bu adımları Belarus'un güvenliği tehdit eden ve haksız davranışları sonrasında aldık" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, Belarus-Ukrayna sınırında gerçekleşen müzakere görüşmeleri sırasında geldi.