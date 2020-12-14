Trump aşı iddialarına cevap verdi!

ABD Başkanı Donald Trump, gerekli olmadıkça Beyaz Saray çalışanlarının ve kendisinin hemen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayacağını duyurdu.
ABD basınında Trump ve Beyaz Saray çalışanlarının Kovid-19 aşı programında öncelikli olacağı haberlerinin ardından Trump, Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Trump açıklamasında, "Beyaz Saray çalışanları, özellikle gerekmedikçe aşı programının ilerleyen aşamalarında aşı olmalı. Bu konuda düzenleme talep ettim. Ben de yakın zamanda aşı olmayı planlamıyorum ancak uygun zamanda aşı olmayı dört gözle bekliyorum. Teşekkürler." ifadesini kullandı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA),cuma gecesi, Hastalık ve Kontrol Merkezi (CDC) ise pazar günü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.
ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede ilk aşının gelecek hafta içinde vurulmasının planlandığını duyurmuştu.
ABD'DE CAN KAYBI 305 BİNİ GEÇTİ
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 319 artarak 305 bin 88'e yükseldi.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 254 bin 108 artışla 16 milyon 551 bin 634'e ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 319 artarak 305 bin 88'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı 9 milyon 646 bine yaklaşırken, toplam test sayısı 219 milyon 508 bini aştı.
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