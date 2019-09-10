ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u görevden aldı.

Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün gece John Bolton´a hizmetlerinin artık Beyaz Saray´da gerekli olmadığını bildirmiştim. Diğerleri gibi yaptığı önerilerin birçoğuna şiddetle karşı çıktım ve bu nedenle John´dan bu sabah istifasını istedim. John´a hizmetleri için çok teşekkür ederim. Gelecek hafta yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı´nı açıklayacağım" dedi.

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