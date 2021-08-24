Biden, o Afganları ABD'ye davet edecek

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Başkanı Joe Biden, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, inceleme araştırma sonrasında kendilerine Afgan savaşı sırasında yardımcı olan Afganlıları ABD'ye davet edeceğini belirtti.

Joe Biden mesajında "Tarama ve araştırmadan sonra, savaşta bize yardım eden Afganları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni evlerine davet edeceğiz. Çünkü biz buyuz. Amerika budur" ifadelerini kullandı.

ABD 48 BİNE YAKIN KİŞİYİ TAHLİYE ETTİ

Öte yandan ABD yönetimi, tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan tahliye ettiği kişi sayısının 48 bine yaklaştığını açıkladı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan 10 bin 900 kişiyi daha tahliye etti.

Açıklamada son 12 saatte 15 askeri uçuş ile 6 bin 600, 34 koalisyon uçuşuyla 4 bin 300 kişinin taşınmasıyla, ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısının 48 bine yaklaştığı vurgulandı.

Temmuz sonundan bu yana yaklaşık 53 bin kişinin de başka ülkelere yerleştirildiği kaydedildi.