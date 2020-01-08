ABD Başkanı Trump, İran'ın 2 üsse saldırısı sonrası ilk kez konuştu.

Trump, Irak'taki 2 ABD üssüne İran tarafından yapılan saldırılara ilişkin, "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Saldırısı sonrası ilk açıklamasını yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Hasar tespit çalışmaları sürüyor, açıklama yapılacak" ifadesini kullanmıştı. Trump, ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin Ortadoğu'da birçok kanlı savaşın sorumlusu olduğunu söyledi. İran 'terörizm sponsoru' olarak niteleyen Trump, İran'lı ülke yöneticilerine çağrı yaparak şöyle konuştu: "Bizim birlikte çalışmamız lazım. bu konuda. İran liderlerine bir şey söylemek istiyorum, biz sizin harika bir geleceğiniz, hak ettiğiniz bir geleceğiniz olsun istiyoruz. Diğer ülkelerle barış içinde yaşayacağınız bir ülke olsun istiyoruz"

Trump konuşmasında NATO'ya da bir çağrıda bulunarak, "Biz NATO'nun Ortadoğu sürecinde daha fazla yer almasını istiyoruz" diye konuştu.

"HİÇBİR AMERİKALI VE IRAKLI HAYATINI KAYBETMEDİ"

Trump'ın açıklamalarından satır başları:

ABD Başkanı olduğum sürece İran asla nükleer silaha sahip olamayacaktır. Sizi bu konuda bilgilendirmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dün akşamki saldırıda hiçbir Amerikalı yara almadı. Tüm askerlerimiz güven içinde. Çok az bir hasar sözkonusu. Amerikan güçleri herşey için hazırdır. İran şimdi ayakta duruyor, tüm dünya için iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Hiçbir Amerikalı ve Iraklı alınan önlemlerden dolayı hayatını kaybetmedi. Erken uyarı sistemi kullandığımızdan dolayı. Amerika'nın kadınları ve erkekleri son derece iyi bir iş çıkardılar. Uzakta çalışıyorlar. Uzun zamandır İran'ın istikrarı bozan davranışını tolore etmeye çalışıyoruz. İran terörizmin sponsoru durumunda. Nükleer silahlar geliştirmeye çalışıyor. Biz hiçbir zaman bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Amerikan halkının hayatını tehdit eden bir teröristin hayatına son verdik. Kasım Süleymani'yi ortadan kaldırdık.

"KASIM SÜLEYMANİ ABD VE İRAN KANIYLA YOK EDİLDİ"

Kasım Süleymani terör örgütü oluşturdu. Kanlı savaşlara imza attı. Ortadoğu'da binlerce Amerikan askerini öldürdü ve aynı zamanda kurbanları kesti. Süleymani Irak'taki Amerikan personeline yönelik saldırı düzenlemişti, 1 Amerikalı hayatını kaybetti. Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğine saldırı düzenlemişti. Süleymani hem Amerika hem İran kanıyla yok edildi. Uzun süredir yok edilmesi gerekiyordu. Teröristlere mesaj verdik, bizim halkımıza zarar vermeyin, tehdit etmeyin. Biz de İran rejimine yönelik olarak ek yaptırımlar devreye sokacaktır. Bu güçlü yaptırımlar İran davranışını değiştirene kadar etkili olacaktır. Suudi Arabistan'a yönelik saldırı sözkonusuydu, iki Amerikan dronenu düşürdüler. 2015'te yapılan saçma nükleer anlaşmasından sonra zaten davranışını değiştirdi. Amerika'ya teşekkür etmek yerine ölüm tehditleri savurmaya başladılar.

"BU ÜLKELER İRAN'LA SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇMELİ"

Bu sözleşmeden elde ettiği parayla Yemen, Suriye, Afganistan ve Irak'ta cehennem oluşturdular. Dün akşam füzeler bize yönelikti. Müffettiklerimiz gerekli cevabı verdi. 1500 kişinin yakın dönemde öldürülmesinden sonra bile protestolarda öldürülmüştü. İran net bir biçimde nükleer olarak gelişimini sürdürüyor. İran'ın nükleer hedeflerini artık geride bırakıp, terörizmi desteklemeye son vermesi lazım. İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin'in bu gerçekliği farketmesi zamanı gelmiştir. Bu ülkelerin nükleer sözleşmeden vazgeçmesi gerekiyor. Hepimiz İran'la anlaşma yapmalıyız. Dünyayı daha güvenilir bir yer kılmak olmalı amaç. İran'a karşı çıkarak potansiyelimizi kullanmamız lazım. İran harika bir ülke olabilri. İran şiddet olaylarını sürdürdüğü sürece Ortadoğu'da barış mümkün olmayacaktır. Sizin terör kampanyalarınız hiçbir şekilde tolere edilmeyecek, bunu söylememiz lazım İran'a. Bugün NATO'dan biraz daha fazla Ortadoğu sürecinde yer almasını isteyeceğim.

"İRAN'IN HARİKA BİR ÜLKE OLMASINI İSTİYORUZ"

Biz şimdi petrol ve doğalgazın bir numaralı üreticisiyiz. Biz bağımsız bir ülkeyiz, bizim Ortadoğu'dan gelecek petrole ihtiyacımız yok. Amerikan Ordusu 2,5 trilyon dolar maliyetle benim liderliğimde yeniden yapılandırıldı. Füzelerimiz güçlü, hatta ölümcül de diyebiliriz. Askeri ekipmanımızın harika olması bunu kullanacağımız anlamına gelmiyor. Biz bunu kullanmak istemiyoruz. Amerika askeri ve ekonomik açıdan çok güçlüdür. Bizim gücümüz caydırıcı konumdadır. DEAŞ'a yönelik son derece başarılı sonuçlar aldık. El Bağdadi'yi öldürdük. Yoluna karşı çıkan herkesin ölümünden sorumluydu, müslümanların, hristiyanların. DEAŞ hilafetini oluşturmaya çalıştı ama başarısız oldu. DEAŞ İran'ın doğal bir düşmanıdır. DEAŞ'ın yok edilmesi İran için iyidir, bizim için iyidir. Bizim birlikte çalışmamız lazım. bu konuda. İran liderlerine bir şey söylemek istiyorum, biz sizin harika bir geleceğiniz, hak ettiğiniz bir geleceğiniz olsun istiyoruz. Diğer ülkelerle barış içinde yaşayacağınız bir ülke olsun istiyoruz. Amerika barışa hazırdır, teşekkür ediyorum, Tanrı Amerika'yı korusun, teşekkürler.