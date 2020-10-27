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ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesi için ilan ettikleri ateşkesin bozulmasını 'hayal kırıklığı' olarak yorumladı.

Reuters'ta yer alan haberde, Başkan Trump, Dağlık Karabağ'da Washington'un aracılık ettiği ateşkesin bozulmasının 'hayal kırıklığı' olduğunu söyledi.

ABD ATEŞKESİ DUYURMUŞTU

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın, ABD'de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ayrı ayrı yaptıkları görüşmelerden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'un 24 Ekim'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştüğü ve görüşmede iki ülkenin de "10 Ekim'de Moskova'da varılan insani ateşkesin uygulanmasına bağlılıklarını" yeniden dile getirdikleri kaydedilmişti.