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ABD Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da gerçekleşen seçim sonuçlarını henüz kabul etmese de Aralık ayında resmi sonuçların açıklanmasıyla durumu kabullenmek zorunda.

ABD'de bugüne kadar hiçbir başkan seçim sonuçlarının ardından zorluk çıkarmadı, Trump'ın da böyle bir tutum sergilememesi bekleniyor. Zira kendisi de tüm resmi ve yasal sonuçlar açıklandığında "doğru olanı" yapacağını ifade etmişti

Peki ABD'nin 45. Başkanı Trump, Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra ne yapacak? ABD medyasında Amerika’nın en zengin iş insanlarından olan Trump’ın başkanlık koltuğunu bıraktıktan sonra yapabileceklerine ilişkin bir sürü iddia ortaya atılmış durumda.

TAM GAZ SİYASETE DEVAM EDER Mİ?

Birinci ihtimal Trump'ın 2024'teki başkanlık seçimleri için tam gaz çalışmaya devam etmesi. Bunu siyaset hayatına aktif bir şekilde devam ederek yapabilir. Cumhuriyetçi Partinin liderliğini de-facto (fiilen) olarak sürdürmesi bekleniyor.

Trump’ın yayın hayatına katılması da mümkün. Fox News ile rekabet edebileceği bir televizyon kanalı kurmak istediği söylentiler arasında olsa da herhangi bir rekabet olmadan da yayın hayatına girebilir.

Öte yandan Trump, zaten televizyon camiasına uzak biri değil. Kendisi 2004 yılında NBC kanalında "Çırak" (The Apprentice) programını hazırlayarak şov dünyasına katılmıştı. Kendine ait bir televizyon kanalı kurarak, hem siyasette yol alacak hem de hafızalardan silinmeyecektir.

ÜLKEYİ TERK EDER Mİ?

Peki Trump siyaseti bırakırsa ne yapabilir? Öncelikle, aktif olarak siyaset hayatında rol almasa da Twitter’da 89 milyon takipçisi olan birinin kitleleri harekete geçirecek güce sahip olacağı kesin.

2016 yılında Forbes’in Dünyanın En Zengin 400 kişisi arasına giren, Amerika’nın en zengin iş insanlarından Trump yeniden iş hayatına geri dönmeye hevesli olabilir. Emlak işleriyle tanınan Trump, 'The Trump Organization' çatısı altında çok sayıda golf sahası ve otele sahip. Sadece doğduğu şehir New York'ta değil, Chicago, Miami, Las Vegas ve dünyanın birçok yerinde Trump Tower, Trump Plaza, Trump International gibi yatırımları bulunuyor.

En son ihtimal ise, Trump'ın ülkeyi terk etmesi. Başkanlık dönemine dair davaların açılabileceği ve ABD'yi terk etmesi de konuşulanlar maddeler arasında.

New York Times, Trump’ın 1990’lı yıllarda şaibeli vergi stratejilerine karıştığını ve ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini yazmıştı. NYT, Trump’ın 550 milyon dolar vergiden sadece 52.2 milyon dolarını ödediğini iddia etmişti.

"KİTAP YAZMAK" POPÜLER BİR TERCİH

ABD Başkanları arasında emekli olduklarında kitap yazmak popüler bir tercih. 44. Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama 65 milyon dolar değerinde rekor kıran bir ortak kitap anlaşması imzalamıştı. Obamalar ayrıca Netflix ile milyonlarca dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

43. Başkan George W. Bush ise anılarını yazacağı kitap için 10 milyon dolarlık avans almıştı. Trump'ta başkanlık dönemini kaleme almayı tercih edebilir.

Öte yandan, ABD’de 1958’de yürürlüğe giren Eski Başkanlar Yasası ile emekli başkanlar yıllık 207 bin 800 dolar maaş alıyor. Bu maaşın yanı sıra sosyal yardımlar da sağlanıyor ve eski başkanlara ömür boyu Gizli Servis koruması sağlanıyor.

TRUMP SESSİZCE GİDER Mİ?

ABD’nin tartışmalı seçimlerinin sonucu aralık ayında resmi olarak açıklanacak. Seçimin kazananın resmi olarak Joe Biden olduğunun açıklamasının ardından Trump’ta yenilgiyi kabul etmek durumunda kalacak.

20 Ocak 2021’de görevi devrettikten sonra Trump, Beyaz Saray’ı terk edecek. Tüm bu ihtimaller konuşulsa da hayatının büyük bir kısmını gözler önünde, bilinerek, tanınarak ve üstelik 4 yıl boyunca da ABD Başkanlığı yapmış birinin sessizce emekliliğe çekilmesi olası gözükmüyor.

ABD'li birçok yetkili de Trump'ın 2024 yılında aday olacağına kesin gözle bakıyor. Özetle, 4 yıl boyunca kendinden sürekli bahsettiren Trump’ın hayatımızdan birden bire silinmesi düşük bir ihtimal. Ancak, başkanlık dönemi boyunca öngörülemeyen politikalarıyla tanıdığımız Trump, bizi Beyaz Saray'dan ayrılıp, sakin bir emekli hayatı tercih ederek şaşırtabilir...