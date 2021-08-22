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Biden'ın açıklamalarından satır başları:

36 saatte 11 bin kişinin tahliyesini sağladık. Önceliğimiz Amerikan vatandaşlarını güvenli bir şekilde Afganistan'dan çıkarmaktır.

Üçüncü ülkelerdeki askeri üsleri de kullanıyoruz. Çok sayıda ülkelerin liderleriyle birlikte çalışıyoruz.

Kabil'den kalkan uçaklar doğrudan ABD'ye gelmiyor, önce geçiş ülkelerindeki ABD üslerine iniyorlar.

Denetim gerçekleştikten sonra 20 yıldır bize yardım eden Afganları ABD'deki yeni evlerine yerleştiriyoruz.

Tahliyelerde sivil uçaklar da devreye girdi.

Terör örgütleri masumları hedef alabilir.

Havalimanına erişimde bazı değişiklikler yaptık.

Taliban temel bir karar alması gerekiyor. Halkını düşünecek mi refahını sağlayacak mı?

Diğer ülkeler Taliban'ı tanıyacak mı tanımayacak mı göreceğiz.

Şunu göz ardı edemeyiz, terörizm tüm dünyaya yayıldı. Bizim de daha fazla tehlike oluşturan yerlere odaklanmamız gerekiyor. Bu (çekilme) bittiğinde Amerikan halkı benim bunu neden yaptığımı anlayacak. Taliban'ın temel bir karar alması gerekiyor. Taliban halkını birleştirip refahını sağlayacak mı, ki yüzyıllardır hiçbir grup bunu yapmadı, eğer bunu yapmak isterse ekonomik, ticari desteğe ihtiyacı olacak. Taliban meşruiyet arıyor. Bunu göreceğiz. Diplomatik varlığımızı oradan çekmemizi istediler. Taliban şimdiye dek ABD askerlerine karşı güç kullanmadılar, sözlerine riayet ettiler. Söylediklerini gerçekleştirecekler mi göreceğiz. Afganistan'dan şimdi çıkmazsak ne zaman çıkacağız?

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