ABD Başkan Yardımcısı'nın eşinin bulunduğu okula bomba ihbarı

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'Black History Month' anısına düzenlenen bir etkinlik için Dunbar Lisesi'nde bulunan Emhoff, okul müzesini gezdikten sonra güvenlik ekibinin 'Hemen çıkmalıyız' uyarısıyla binadan ayrıldı.

Okuldaki öğrencilere ve eğitimcilere 'binayı boşaltın' anonsuyla okulu terk etmeleri talimatı verildi.

Emhoff'un iletişim direktörü Katie Peters, "ABD Gizli Servisi, Emhoff'un öğrenciler ve öğretim üyeleriyle buluştuğu bir okulda bir güvenlik tehdidinden haberdar edildi. Bay Emhoff güvende ve okul tahliye edildi. Çalışmaları için Gizli Servis ve DC Polisi'ne minnettarız." açıklamasını yaptı.