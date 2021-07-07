Erbil Havaalanı'na füzeli saldırı

Irak yerel medyasında yer alan haberlere göre, ABD askerlerinin kaldığı Harir Askeri Üssü'nün de bulunduğu Erbil Havaalanına füzelerle saldırıldı.

AA'nın aktardığı habere göre; Erbil Terörle Mücadele Servisinden yapılan açıklamada da saldırı doğrulandı.