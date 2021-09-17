AA

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, ABD’nin 29 Ağustos’ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk olmak üzere 10 sivilin öldüğünü kabul etti.

ABD Merkez Komutanlığı Başkanı General Frank McKenzie gazetecilere verdiği demeçte, "Bu bir hataydı ve içten özürlerimi sunuyorum" dedi. General, ölen kişilerin DEAŞ bağlantılı olmasının pek mümkün olmadığına inandığını sözlerine ekledi.

Ayrıntılar geliyor...