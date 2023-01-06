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ABB'den toplu ulaşıma zam açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ilk Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma zam konusunun gündeme geleceğini bildirdi.

Giriş: 06.01.2023 - 14:51 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: ABB'den toplu ulaşıma zam açıklaması
AA

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinde kullanılan 1 metreküp sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) fiyatının, 2019 yılının nisan ayında 1,67 TL iken bugün 20,77 TL’ye yükseldiği belirtildi. Maliyetin yüzde 1000’den fazla arttığı aktarılan açıklamada, EGO Genel Müdürlüğünün 2022 yılı kasım ayı toplam giderinin 382 milyon lira, toplam bilet gelirinin 120 milyon lira, aylık zararının ise 262 milyon lira olduğu kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinde yakıt maliyetinin düşüklüğü ve çevreci olması nedeniyle CNG’li otobüs filosu kurulduğu anlatılan açıklamada, EGO’da hizmet veren 1863 otobüsün yüzde 84’ünün CNG’li olduğu hatırlatıldı.

Bu konunun otobüs filosundaki yakıt seçeneği açısından sadece Ankara Büyükşehir Belediyesini ilgilendirdiği belirtilen açıklamada, "Şu anda tam bilet 6,5 TL, öğrenci bileti 3,5 TL, öğrenci abonmanı ise aylık 90 TL’dir. Bu koşullarda tam biletin 9,5 TL, öğrenci biletinin 4,75 TL, öğrenci abonmanının ise aylık sınırsız 140 TL olması ilk UKOME toplantısında gündeme alınacaktır." ifadesine yer verildi.

BOTAŞ'LA CNG DÜZENLEMESİ İÇİN GÖRÜŞÜLECEK

Bu süreçte kamu ulaşımında kullanılan CNG fiyatında vatandaşlar lehine yeni vergi düzenlemesi yapılması için BOTAŞ ile görüşme yapılacağına işaret edilen açıklamada, "Bu düzenlemenin yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekraren zam yapılması zorunlu olacaktır. Aksi halde EGO’nun faaliyetlerini sürdürmesi mümkün gözükmemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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